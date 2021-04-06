Брат затриманої в ОАЕ українки прокоментував оголену фотосесію

11 українок затримали в ОАЕ через відверту зйомку на балконі готелю. У сім'ї Яни, однієї з них, прокоментували інцидент.

Зауважимо, що українські дипломати в ОАЕ взаємодіють із місцевими правоохоронцями. Консул відвідає затриманих вже сьогодні, 6 квітня.

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Сім'я не знала про плани дівчини

Як повідомив брат 20-річної затриманої, рідні знали, що вона поїхала на відпочинок в ОАЕ. Водночас – без подробиць про те, що вона там має намір робити.

Так, там якась фотосесія повинна була бути в неї... У мене інформації більше про це немає ніякої,

– зазначив він.

Дівчина публікувала фото та відео про свій відпочинок у соцмережі. Зокрема – ділилася з підписниками, як вона снідає, на чому їздить та де живе. Публікувала також кадри з подругами.

Голих дівчат затримали в ОАЕ: що відомо

3 квітня на балконі будинку в курортному районі Дубай 40 дівчат влаштували оголену фотосесію. Очевидці викликали правоохоронців.

Все через те, що в ОАЕ діють строгі закони щодо зовнішнього вигляду. Якщо ти у публічному місці, одяг повинен закривати більшу частину тіла.

З'ясувалося, що 11 дівчат – українки, це підтвердили у МЗС. У генконсульстві Росії, що ще 8 затриманих та ініціатор зйомки – їхні громадяни.

За пікантну зйомку порушницям загрожує ув'язнення терміном до 6 місяців та штраф у розмірі 5 000 дирхамів (приблизно 38 тисяч гривень).

За інформацією ЗМІ, дівчата нібито знімалися для ізраїльської версії невідомого американського вебсайту для дорослих.