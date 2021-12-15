Брата скандального судді Вовка випустили під заставу у 7 мільйонів
Юрій Зонтов нібито вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу у розмірі 7,61 мільйона гривень 13 грудня.
Про те, що брат судді Павла Вовка вийшов із СІЗО журналісту Олегу Новікову розповіли в САП та НАБУ. Водночас Антикорупційний суд наразі не підтвердив цю інформацію.
Цікаво Вовк не хоче, щоб справу пов'язували з ним, – юрист про заставу за брата глави ОАСК
7,61 мільйона гривень застави внесли за рідного брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, адвоката Юрія Зонтова ще в понеділок, 13 грудня,
– сказав Новіков.
Він наголосив, що підозрюваний перебував під вартою 8 місяців – з 9 квітня 2021 року.
Які зобов'язання поклали на Зонтова
- Прибувати за кожною вимогою;
- не відлучатися з Києва та села Гатне, Київської області без дозволу;
- повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;
- здати на зберігання закордонні паспорти;
- утримуватися від спілкування з трьома особами;
- носити електронний браслет.
Напередодні розмір застави зменшили
30 листопада Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід для адвоката. Зокрема, він мав пробути у СІЗО ще 28 січня 2022 року.
Крім того, служителі Феміди зменшили розмір застави з 38,18 мільйона до 7,61 мільйона гривень.
Головне про справу брата судді Вовка
- У квітні 2021 року детективи НАБУ затримали адвокатів Юрія Донця та Юрія Зонтова на отриманні хабаря у 100 тисяч доларів.
- За цю суму Зонтов обіцяв через голову ОАСК, тобто свого брата, забезпечити позитивне рішення у справі.
- 19 листопада антикорупційна прокуратура завершила розслідування справи. За словами юриста Центру протидії корупції Вадима Волька, Зонтову інкримінують одразу 3 статті: підбурювання до надання хабаря, шахрайство, брехня в декларації.
- Зонтову загрожує до 12 років в'язниці.
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