Брата скандального судді Вовка випустили під заставу у 7 мільйонів

Юрій Зонтов нібито вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу у розмірі 7,61 мільйона гривень 13 грудня.

Про те, що брат судді Павла Вовка вийшов із СІЗО журналісту Олегу Новікову розповіли в САП та НАБУ. Водночас Антикорупційний суд наразі не підтвердив цю інформацію.

Цікаво Вовк не хоче, щоб справу пов'язували з ним, – юрист про заставу за брата глави ОАСК

7,61 мільйона гривень застави внесли за рідного брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, адвоката Юрія Зонтова ще в понеділок, 13 грудня,

– сказав Новіков.

Він наголосив, що підозрюваний перебував під вартою 8 місяців – з 9 квітня 2021 року.

Які зобов'язання поклали на Зонтова

Прибувати за кожною вимогою;

не відлучатися з Києва та села Гатне, Київської області без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;

здати на зберігання закордонні паспорти;

утримуватися від спілкування з трьома особами;

носити електронний браслет.

Напередодні розмір застави зменшили

30 листопада Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід для адвоката. Зокрема, він мав пробути у СІЗО ще 28 січня 2022 року.

Крім того, служителі Феміди зменшили розмір застави з 38,18 мільйона до 7,61 мільйона гривень.

Головне про справу брата судді Вовка

У квітні 2021 року детективи НАБУ затримали адвокатів Юрія Донця та Юрія Зонтова на отриманні хабаря у 100 тисяч доларів.

За цю суму Зонтов обіцяв через голову ОАСК, тобто свого брата, забезпечити позитивне рішення у справі.

19 листопада антикорупційна прокуратура завершила розслідування справи. За словами юриста Центру протидії корупції Вадима Волька, Зонтову інкримінують одразу 3 статті: підбурювання до надання хабаря, шахрайство, брехня в декларації.

Зонтову загрожує до 12 років в'язниці.

Це може вас зацікавити – як брат судді Вовка ділив хабар в ОАСКу: дивіться відео