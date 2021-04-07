Брата Вовка відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що сприяє НАБУ у розслідуванні щодо причетності свого співробітника до корупції. Мовиться про брата Павла Вовка – Юрія Зонтова, якого затримали при отриманні хабаря.

У пресслужбі розвідки наголосили, що "за попередніми результатами власного розслідування, затримання не пов'язане з діяльністю на посаді в СЗРУ".

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Служба зовнішньої розвідки України сприяє НАБУ у розслідуванні щодо причетності співробітника Служби до корупційних проявів,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, "на період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов’язків у розвідувальному органі".

"Наголошуємо, що у Службі діє нульова толерантність до корупції. Наша принципова позиція – безкомпромісність і відкритість у боротьбі з її проявами", – наголосили у пресслужбі.

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