Перетворюються на підводну морську піхоту, – Братчук розповів, як ворог штурмує острів Нестрига

Російські окупанти час від часу намагаються атакувати острови поблизу Херсона. Там їх успішно знищують.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що наші захисники успішно тримають плацдарми на лівобережжі Херсонщини.

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Яка ситуація на Херсонщині

Як наголосив Братчук, підрозділи Сил оборони виконують бойові завдання на цих плацдармах. Російські окупанти пробують тиснути на цих напрямках, але успіху не мають.

Розуміємо, в яких надскладних та надлюдських умовах перебувають хлопці. Вони виконують бойові завдання,

– сказав Братчук.

Також періодично окупанти намагаються атакувати острови, які перебувають поблизу Херсона. Зокрема там спробували повернути позиції окупанти з 61 окремої бригади морської піхоти. Їх там успішно знищили.

Така дія, до прикладу, була щодо острова Нестрига. Окупанти намагалися повернути собі там позиції. Усі ці десанти та переміщення на човнах закінчуються тим, що окупанти переходять в розряд підводної морської піхоти. Ситуація залишається стабільно жорсткою,

– розповів Братчук.

Також ворог регулярно залучає авіацію як на правому, так і на лівому березі Херсонщини. Сили оборони мають успіхи у контрбатарейній боротьбі на цьому напрямку.

Що відбувається на Херсонщині: коротко