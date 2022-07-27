Днями перший український корабель із зерном може попрямувати до порту призначення, – Братчук

Сергій Братчук висловив сподівання, що перший корабель з українським зерном прибуде до місця призначення вже днями. Зараз для цього роблять все необхідне.

Зараз обирають найбезпечніший шлях для просування кораблів. Про це речник Одеської ОВА заявив 27 липня під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Як будуть рухатися кораблі із зерном

Сьогодні до роботи долучилися фахівці Військово-морських сил України. Визначаються конкретні шляхи для того, щоб цивільні судна, які будуть експортувати українське зерно, проходили до портів призначення безпечно,

– розповів Сергій Братчук.

Речник ОВА каже, що кораблі будуть рухатися один за одним, тобто караваном. І серед них буде одне найголовніше судно.

Каравани буде проводити так званий корабель лідирування. Він буде проходити попереду. Сподіваюсь, що найближчими днями перший корабель з українським зерном прямуватиме до порту призначення,

– заявив Братчук.

У Чорному морі відновили роботу українські порти

Тим часом Військово-морські сили України повідомляють про розблокування трьох портів у Чорному морі.

"У зв'язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу в портах Одеса, Чорноморськ і Південний", – пишуть ВМС.

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