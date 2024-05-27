Політика умиротворення: чому Захід не визнає Путіна нелегітимним

Владімір Путін в черговий раз "переміг на виборах" у 2024 році, але Захід так і не назвав його нелегітимним. Хоча це очевидно.

Про це 24 Каналу розповів найбільший іноземний інвестор Росії до 2005 року Вільям Браудер, зауваживши, що Путін боїться втратити владу в Росії. Якщо це станеться – то, найімовірніше, він позбудеться від своїх статків та потрапить у в'язницю. Так його історія і закінчиться.

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Упродовж багатьох років Путін платив гроші своєму оточенню. Також паралельно існували репресії. Це дозволяло йому триматися на плаву. Зараз Росія увійшла в період стагнації. І тепер залишаються лише репресії.

Коли російська економіка увійшла в період стагнації, Путін не може більше платити гроші людям. Він не надає жодних стимулів, які б сприяли підтримці його режиму. Все, що у нього є – це репресії, щоб тримати людей в строю. В Росії погано жити. Як тільки ви скажете погане слово, то сядете у в'язницю, втратите роботу або станеться щось ще гірше,

– зауважив Браудер.

Чому Захід не визнав Путіна нелегітимним

Як наголосив Браудер, очевидно, що Путін є нелегітимним президентом Росії. Однак Захід цього не визнає.

Все це стало наслідком політики умиротворення агресора. Вона дозволила Путіну почувати себе безкарним. Такі дії Заходу наштовхнули його на думку почати повномасштабну війну.

Звісно, на Путіні основна відповідальність за вторгнення. Але західні уряди, які умиротворювали, наштовхнули його на думку, що він може це зробити без будь-яких реальних перешкод. І тому ми зараз перебуваємо в ситуації, коли все ще є певне умиротворення. Але він не був легітимно обраним. Він вбив, ув'язнив або відправив у вигнання усіх політичних опонентів. Потім провів фальшиві вибори і заявив, що переміг. Він не лідер. Він шахрай,

– підкреслив Браудер.

Ситуація в Росії: коротко