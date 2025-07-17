Боєць ГУР сказав, чи справді Буданов брав участь в операціях

Керівник спецпідрозділу "Тимура" в одному зі своїх інтерв'ю заявляв про участь Кирила Буданова в операціях "на морі і на воді". На суші були операції, під час виконання яких очільник ГУР був неподалік.

Про це 24 Каналу розповів "Роланд" – боєць шостого загону спеціальних дій у складі спецпідрозділу "Тимура". За його словами, цього треба повчитися багатьом керівникам.

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"У тих операціях, в яких я брав участь на воді, особисто із Кирилом Олексійовичем не перетинався. Але на суші були такі операції, де він був недалеко. На мою думку, це момент, якого варто було вчитися багатьом керівникам", – сказав він.

Є певні уроки з історії. Наприклад, дії Джорджа Сміта Паттона, американського генерала Другої світової війни, який наказував генералам своєї армії щодня відвідувати фронт і солдатів. Для людей важливо бачити присутність високопоставлених осіб, щоб вони розуміли, як працює їхній особовий склад, їхні проблеми, потреби.

Без розуміння цих речей, проблем кожного солдата, офіцерського складу, того, яка обстановка на полі бою, здійснювати грамотне керівництво неможливо. Тому мені здається, багатьом генералам варто було б взяти приклад з нашого керівника,

– додав боєць.

Нагадаємо, Кирило Буданов заявив, що припинення вогню потрібно досягнути якнайшвидше. За його словами, досягнути цього до кінця 2025 року цілком реально. Ба більше, зробити це не складно.