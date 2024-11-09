"Криму більше немає": радник Трампа заявив, що Україна повинна забути про окупований півострів

Старший радник Дональда Трампа Браян Ланза заявив, що нова адміністрація буде працювати над досягненням миру в Україні. При цьому помічник новообраного президента США повідомив, що вона не зосереджуватиме свою увагу на поверненні окупованих Росією українських територій.

Ланза додав, що адміністрація Трампа попросить президента України Володимира Зеленського надати його версію "реалістичного бачення миру". Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.

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"Якщо пріоритетом є повернення Криму, то ви – самі"

Ланза у своїй заяві взагалі не згадав про інші окуповані українські території, а повернення Криму назвав "нереалістичним" та "не метою США".

І якщо президент Зеленський сідає за стіл і каже: "Ну, ми можемо мати мир, лише якщо у нас буде Крим", то він показує нам, що він несерйозний,

– заявив Ланза.

А ще додав, що у команди Трампа є новина для президента Зеленського – "Криму більше немає".

"І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, то ви – самі", – сказав Ланза.

Він розповів, що поважає український народ та назвав його "серцем лева", але пріоритетом США є "мир і припинення вбивств".

А ще радник Трампа розкритикував військову підтримку України, які надають США та інші партнери.