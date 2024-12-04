У Нью-Йорку застрелили генерального директора однієї з найбільших страхових компаній США

У центрі Нью-Йорку застрелили гендиректора однієї з найбільших страхових американських компаній United Healthcare – Брайана Томпсона. Його вбили зранку 4 грудня біля готелю Hilton у центрі Мангеттена.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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У Мангеттені вбили Брайана Томпсона

У Нью-Йорку 4 грудня близько 06:46 за місцевим часом (13:46 за київським часом) вбили Брайана Томпсона – генерального директора однієї з найбільших страхових американських компаній United Healthcare. Це був цілеспрямований напад біля готелю Hilton.

У ЗМІ повідомили, що Томпсон саме прийшов на щорічну конференцію інвесторів UnitedHealthcare, яка проходила в бальній залі готелю. Озброєний чоловік у масці близько 10 хвилин чекав на появу гендиректора страхової компанії.

Довідка. UnitedHealthcare входить до групи компаній UnitedHealth Group – найбільшої медичної страхової компанії в США, яка займає восьме місце в рейтингу Fortune Global 500. UnitedHealthcare страхує понад 52 мільйони людей у ​​всьому світі, причому близько 90% – у США.

Нападник з відстані близько 6 метрів кілька разів вистрелив у Томпсона, після чого сів на велосипед і втік з місця злочину. Поліція припускає, що зловмисник втік до Центрального парку, щоб злитися з натовпом і після – продовжити втечу. Наразі пошуки стрілка тривають, мотиви вбивства невідомі.

50-річний Томпсон отримав поранення у груди. Співробітники швидкої доставили його в критичному стані до лікарні Маунт-Сінай, проте медики не встигли врятувати чоловіка і констатували смерть.

Відомо, що Томпсон працював у компанії United Healthcare з 2004 року. У 2021 році він був призначений на посаду генерального директора.