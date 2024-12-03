Про це розповідає 24 Канал з посиланням на DW. Нападників засудили до термінів від 8,5 до 10 років ув'язнення для неповнолітніх, проте суд не знайшов ксенофобського мотиву.

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Вирок та деталі нападу

На момент скоєння злочину підсудним було від 14 до 16 років.

Справу розглядали в закритому режимі у палаті у справах неповнолітніх, тому багато деталей залишаються невідомими. Зокрема, причина конфлікту між нападниками та жертвами так і не з’ясована. Спершу обвинувачення припускало, що мотивом нападу була національність українців, але суд цього не підтвердив.

Як повідомляє агентство dpa, один із підсудних визнав, що завдав смертельних ножових ударів, а решта – побиття. При цьому троє нападників вже мали проблеми із законом: одного з них раніше затримували за пограбування та завдання тілесних ушкоджень.

За інформацією місцевих телерадіослужб BR24 та WDR, йдеться про двох громадян Сирії, громадянина Німеччини та підлітка з подвійним громадянством (Німеччина та Греція).

Напад стався на 10 лютого в автобусі в Оберхаузені. Агресори вирішили переслідувати баскетболістів після виходу на зупинці. Під час атаки нападники оточили хлопців, побили їх кийками, а один із них завдав смертельних ножових поранень.

Володимир Єрмаков помер наступного ранку в лікарні, а Артем Козаченко – через 10 днів у реанімації. Прокуратура припускала, що причиною нападу стала їхня національність, проте суд вирішив, що це був "неспровокований акт насильства".

Родини жертв і реакція

Батьки одного із загиблих приїхали з України, щоб стежити за процесом. Підсудні нібито вибачилися перед ними.

Попри те, що суд визнав мотиви підступними та аморальними, ксенофобію як причину нападу виключили. Цей вирок ще може бути оскаржений.