Бразилія відмовилась передати боєприпаси до Leopard 1 для України

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відхилив прохання німецького уряду про постачання боєприпасів для танків Leopard 1. Берлін хотів передати їх Україні.

Запит обговорювали минулого тижня під час зустрічі президента Бразилії з керівництвом збройних сил і міністром оборони Жозе Мусіу.

До теми Концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard різних модифікацій, – ЗМІ

Бразилія не хоче "провокувати росіян"

Тодішній командувач бразильської армії Жуліо Сезара де Арруда пропонував продати Німеччині боєприпаси за умови, що їх не отримає Україна.

Натомість президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва Лула заявив, що "не варто провокувати росіян" й відхилив запит Німеччини.

Бразилія відмовляється брати участь у санкціях проти Росії та постачати зброю

Концерн Rhinemetall готовий передати Києву 88 танків і танки Leopard 1 після ремонту, проте наразі головна проблема – дефіцит снарядів. Бразилія – одна з небагатьох країн (разом Чилі, Грецією і Туреччиною), яка має на озброєнні ці танки та боєприпаси.

Хоч Бразилія і засудила в ООН повномасштабне вторгнення Росії в Україну, з економічних причин зберігає позицію нейтралітету та відмовляється брати участь у санкціях проти Росії та Путіна.

Видання Folha de S.Paulo зауважило, що у 2022 році Берлін вже просив Бразилію передати снаряди для зенітних ракетних комплексів Gepard, які Україна використовує у війні проти Росії, і теж безрезультатно.



Характеристики німецьких танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу