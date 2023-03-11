У Бразилії поїзд в’їхав у шкільний автобус: загинули діти
11 березня 2023, 14:32Читать новость на русском
Джерело:Daily Mail
У Бразилії потяг врізався у шкільний автобус, в якому перебували 25 учнів. На жаль, є жертви та поранені.
ДТП сталася у південному бразильському штаті Парана вранці 9 березня. Деталі трагедії – розповідає 24 Канал.
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Дві дівчинки, віком 11 та 15 років загинули
Автобус віз 25 учнів і трьох вчителів. На перехресті в південному місті Джандайя-су-Сул вранці 9 березня у нього врізався поїзд.
Унаслідок жахливого зіткнення двоє дітей загинули. Мовиться про дівчат віком 11 та 15 років.
Вони померли на місці. Ще п'ятеро учнів і один вчитель отримали поранення.
Трагічна ДТП сталася у Бразилії / Фото Daily Mail
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Цього ж дня на Львівщині трапилася смертельна аварія
- У Львівській області 9 березня близько 13:00 сталася моторошна ДТП. На автодорозі "Київ-Чоп", поблизу села Новий Милятин у Золочівському районі зіткнулися автівка та мікроавтобус.
- Як повідомили правоохоронці, 43-річна водійка автомобіля Skoda Fabia та 14-річна пасажирка були львів’янками. Жінка не впоралася з керуванням, та виїхала на зустрічну смугу.
- Унаслідок цього відбулося зіткнення з мікроавтобусом Mersedes-Benz Sprinter, яким керував 57-річний житель Житомирської області. Обидві львів'янки померли від отриманих травм.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі слідство триває.