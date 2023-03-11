У Бразилії поїзд в’їхав у шкільний автобус: загинули діти

У Бразилії потяг врізався у шкільний автобус, в якому перебували 25 учнів. На жаль, є жертви та поранені.

ДТП сталася у південному бразильському штаті Парана вранці 9 березня. Деталі трагедії – розповідає 24 Канал.

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Дві дівчинки, віком 11 та 15 років загинули

Автобус віз 25 учнів і трьох вчителів. На перехресті в південному місті Джандайя-су-Сул вранці 9 березня у нього врізався поїзд.

Унаслідок жахливого зіткнення двоє дітей загинули. Мовиться про дівчат віком 11 та 15 років.

Вони померли на місці. Ще п'ятеро учнів і один вчитель отримали поранення.



Трагічна ДТП сталася у Бразилії / Фото Daily Mail

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