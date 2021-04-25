У Бразилії на заводі з упакування кисню стався вибух: відео

У Бразилії у місті Форталеза 24 квітня прогримів вибух на заводі, що займається упакуванням кисню. В результаті іницденту постраждали 4 людей.

Наразі в компанії розслідують причини вибуху. Керівництво підприємства запевняє, що шкоди виробництву кисню під час пандемїі завдано не буде.

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Поки що шукають альтернативне підприємство, на якому заправлятимуть кисневі балони.

В країні напружена ситуація з киснем у лікарнях

Зазначимо, що місцеві ЗМІ повідомляють, що під час пандемії у Бразилії критична ситуація з постачанням кисню. Влада окремих штатів шукає кисень по всій країні, аби забезпечити його постачання в лікарні.



Наразі Бразилія – на третьому місці за кількістю хворих на COVID-19. Недугу діагностували у більше ніж 14 мільйонів 300 тисяч людей, летальних випадків понад 389 тисяч.