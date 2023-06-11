"Роблять діда щасливим": навіщо оточення бреше Путіну та який план має для себе

Російські генерали рапортують Путіну про "успішне відбиття" українського контрнаступу, який насправді ще навіть не почався. Це типова поведінка для чиновників, які намагаються якомога довше залишатись на посадах.

Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, до керівництва у російській армії допущені люди, які не можуть об’єктивно оцінювати реальність.

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Російські генерали некомпетентні, але це не заважає їм залишатись при посадах

Ейдман каже, що паркетні генерали типу Герасімова та Шойгу, який взагалі немає відношення до армії, не здатні досягнути якихось результатів. Їхньою єдиною тактикою є м’ясні штурми, які завжди закінчуються однаково.

Єдине, що вони навчились робити – писати Путіну красиві записки. Цього, як бачимо, достатньо, щоб зберігати посади та отримувати нагороди.

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"Вони, фактично, чиновники. А що найважливіше для чиновника – максимально довго зберігати посаду. Російські генерали зрозуміли, що не потрібно перемагати чи вдосконалювати свою армію, а достатньо лише вміти вгодити начальству. Потрібно описати ситуацію так, щоб "дєдушка" був щасливий", – зазначив соціолог.

Він додав, що така ситуація триває вже багато місяців, але рано чи пізно має закінчитись. За своєю суттю це нагадує фінансову піраміду. Водночас оточення Путіна не задумується про майбутнє та живе одним днем.

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