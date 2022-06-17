Брехня про зерно і виправдання війни проти України: що Путін наговорив на виступі у Петербурзі

Президента Росії Володимир Путін виступив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Його промова складалась з традиційних звинувачень у бік Заходу та України.

Найперше президент держави-агресорки виправдовувася через причини свого нападу на Україну. Заявив, мовляв, це було "вимушеним та необхідним рішенням".

За логікою Путіна, Росія вторгнулась на територію іншої суверенної держави, щоб відстоювати свою "безпеку та право на вільний розвиток". Як саме Україна заважала "розвиватись" державі-агресорці – не пояснив.