У розвідці відреагували на брехливі заяви про нібито підготовку ЗСУ до ударів по білорусі

Триває 141 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Пропагандисти ширять фейки, що ЗСУ буцімто готуються завдати ударів по території білорусі.

Такі повідомлення покликані сприяти втягненню росією білорусі у широкомасштабну війну проти нашої держави. У Головному управлінні розвідки Міноборони України відреагували на брехливі заяви російських та білоруських ЗМІ.

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ЗСУ неухильно дотримуються норм міжнародного права

За даними української розвідки, останнім часом російські та білоруські засоби масової інформації активно ширять повідомлення про нібито підготовку Збройних Сил України до завдання ударів по об'єктах на території білорусі.

Серед таких об'єктів, як одну з начебто пріоритетних цілей, пропагандисти згадують, зокрема, білоруську станцію зі складу системи попередження про ракетний напад "Волга 1".

Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що подібні повідомлення є складовою частиною системи інформаційно-психологічних операцій, які проводяться росією з метою втягування білорусі у загарбницьку війну на території України та приховування воєнних злочинів, що скоїли та продовжують скоювати російські окупанти на території України,

– заявили у ГУР МО.

Зазначається, що подібні публікації про нібито підготовку до ударів Україною по території білорусі абсолютно не відповідають дійсності. Збройні Сили України продовжують захищати нашу державу від окупантів й при цьому неухильно дотримуються норм міжнародного права.

Нагадаємо, що росія продовжує використовувати територію білорусі для ударів по об'єктах в Україні. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що нині російські окупанти мають у своєму розпорядженні всі без винятку білоруські аеродроми.

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