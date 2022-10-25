США та Україна на рівні міністрів і генштабів обговорили закиди Росії щодо "брудної бомби"

Росія вигадала новий фейк: що начебто Україна готується застосувати так звану "брудну бомбу". США та Україна на рівні міністрів і генштабів обговорили закиди країни-окупантки.

Валерій Залужний заявив, що провів розмову з Марком Міллі – головою об'єднаного комітету начальників штабів США. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що йому байдуже, які історії вигадуватиме Росія, щоб вбивати українців. Він все одно захищатиме свій народ та свою країну.

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Запевнив, що російські звинувачення про "плани" України застосувати "брудну бомбу" є дезінформацією, а Збройні Сили України не мають жодного виду зброї масового ураження. Єдина зброя "масового ураження", яка у нас є, – це наша гордість, сміливість і жага перемогти ворога,

– заявив Залужний.

Окрім того, Залужний повідомив Міллі, що ЗСУ проводять активну оборону та наступальні дії на головних напрямках. Метою захисників є:

звільнити населені пункти;

вирівняти лінію фронту;

зайняти панівні висоти та вигідні рубежі.

Кулеба провів розмову з Блінкеном

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів розмову з Ентоні Блінкеном. Міністр схарактеризував діалог як відвертий та детальний. Темою розмови був ядерний шантаж з боку Росії.

Кулеба наголосив, що вдячний за непохитну підтримку США.

Резніков зідзвонився з Остіном

Міністр оборони Олексій Резніков зідзвонився з Ллойдом Остіном – очільником Пентагону. Розмова була дружньою та продуктивною. Резніков зауважив, що цінує нульову толерантність США до шантажу.

Окрім того, мовилося про наступний пакет допомоги від США.

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