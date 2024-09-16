Окупанти заявили про підготовку України та США удару по дітях: у ЦПД розкрили плани ворога

Пропагандистські ворожі активно поширюють заяву служби зовнішньої розвідки країни про те, що Україна нібито "з подачі" США готує "інсценування російського ракетного удару по дитячому закладу на підконтрольній Києву території".

Росіяни брешуть, що нібито таким чином керівництво нашої держави хоче "підняти бойовий дух ЗСУ". Однак, як наголосили в Центрі протидії дезінформації РНБО України, подібні заяви не мають нічого подібного із реальністю.

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Як у ЦПД пояснили намір ворога

Подібні вкиди росіян – це відверта дезінформація, яка не має нічого спільного з реальністю та може свідчити про підготовку ворогом чергових ударів по цивільних об'єктах,

– йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації запевняють, що подібним чином ворог намагається посіяти паніку серед українців, внести розкол та недовіру в наше суспільство і виправдатися за власні злочини.

Там зазначили, що варто пам’ятати, що в усіх воєнних злочинах російської армії, зокрема і в ракетних ударах по дитячих закладах, країна-агресорка намагається звинуватити Україну.

"Масові вбивства цивільних у Бучі та інших українських містах, що були під окупацією, російська пропаганда попри численні докази вперто називає "провокацією та інсценуванням", а ракетний удар по дитячій лікарні Охматдит – "влучанням протиракети київської ППО", – додали там.