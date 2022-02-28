Бренд "Україна" став найпопулярнішим і найвпізнаванішим у світі

Сайти російських органів лежать, наші – працюють, у Росії черги за продуктами та до банкоматів, у нас – за патронами.

Росія – на дні, на Україну чекає світле майбутнє

Поки російська економіка б'ється в передсмертних конвульсіях разом зі спортом, культурою та всім в принципі, бренд "Україна" став найпопулярнішим та найвпізнаванішим у світі.

Геноцид українців Росія, її компанії і громадяни мають відшкодувати все

Дітей російських солдат більше ніде не чекають, всюду blocked, українські – можуть обирати будь-яку країну світу, де їх приймуть, як своїх.

Світ Росії звузився до телеграму, а у нас Інтернет від Маска та Big tech у фанатах.

Путін вже програв

Його населення починає виходити на вулицю, ми ж закохалися, як в перший раз, в свого президента.

Його солдати не знають, для чого прийшли на українську землю, у мене – навіть наймолодший готовий взяти зброю та відстрілювати окупантів.

Його партнери взагалі не готові грати в третю світову і розкол по всім союзам, а ми ж навпаки ніби знайшли своїх, і майже кожна новина починається зі слів "вперше" або "безпрецедентні".

Російський корабель піде нах*й та все буде Україна!

У Росії страшна паніка – дивіться відео