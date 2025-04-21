Посол США в Україні Бріджит Брінк опублікувала прощальне відеозвернення: що сказала дипломатка

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк, яка незабаром має залишити свою посаду, оприлюднила відео із прощальним зверненням. Вона підбила підсумки своєї трирічної роботи та сказала, що їй вдалося зробити у нашій державі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Бріджит Брінк у відео, яке вона оприлюднила у соцмережі Х.

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Що сказала Брінк у відеозверненні

Пані посол наголосила, що працювати дипломаткою в Україні було честю всього її життя.

Я згадую травень 2022 року і пам'ятаю, як прибула до країни, що перебувала в екзистенціальній боротьбі за виживання. У ті перші дні місія була простою: допомогти Україні залишитися вільною. Протягом останніх трьох років ми разом допомагали відважним захисникам України відвоювати територію та утримувати лінію фронту. Ми підтримували альтернативні зернові маршрути та чорноморську торгівлю, щоб підтримати економіку,

– зазначила Брінк.

Прощальне відеозвернення пані посла США в Україні / Відео з акаунту Бріджит Брінк у соцмережі Х

Бріджит Брінк також наголосила, що США очолили зусилля з ремонту та захисту енергетичної мережі України, щоб забезпечити мільйони людей електроенергією, світлом та водою. Америка також підтримувала реформи, які просували Україну до ЄС та покращували інвестиційний клімат для американських компаній.

"Україна по праву здобула репутацію мужньої нації, яка належить до Європи, суверенного партнера, сильного міцного та інноваційного. Але робота ще не закінчена. Ми виступаємо за справедливий і тривалий мир. Я хочу подякувати всім друзям та партнерам, з якими я працювала протягом останніх трьох років, а також моїй неймовірній команді в посольстві США в Києві", – резюмувала дипломатка.

До слова, раніше відставку Брінк з посади посла США в Україні підтвердили у Держдепі США. Там наголошували, що перебування Брінк на посаді посла в Україні триває вже три роки, що вважається "багато для зони бойових дій".