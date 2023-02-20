Ви й далі будете перемагати, – головні тези з виступу Байдена у Києві

Президент США Джо Байден у понеділок, 20 лютого, прибув до Києва. Під час свого візиту він виступив на брифінгу з Володимиром Зеленським.

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Що сказав Байден під час брифінгу

Під час свого виступу Джо Байден анонсував новий пакет допомоги, який включатиме артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити Україну від повітряних ударів.

Джо Байден наголосив, що війна проти України стала найбільшим наземним збройним конфліктом за останні три чверті століття. Американський лідер не сумнівається у тому, що українці на полі бою й далі здобуватимуть перемогу.

Це найбільша наземна війна в Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху, всупереч усім очікуванням, крім ваших власних. І я впевнений, що ви і далі будете перемагати,

– сказав Байден.

Президент США зазначив, що вибудовування міжнародної коаліції для підтримки України стало справжнім викликом для його адміністрації.

Крах військової кампанії Путіна

Байден наголосив, що мета Владіміра Путіна – стерти Україну з карти світу. Але він вже зазнав поразки. Також президент США підкреслив, що Захід підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно.

За словами президента США, Україну очікують "складні дні, тижні та роки", а ціна, яку вже довелося понести Україні, була надзвичайно високою.

Американський лідер констатував, що плани Путіна зазнають краху: російські війська втратили половину територій, які вони захопили, а зараз окупанти зазнають важких втрат.

"Російська економіка падає, вона ізольована і стикається з труднощами", – виокремив президент США.

Раніше Україна була слабка, зазначає Байден, а Захід - розділений. Саме на цьому базував свої дії Путін.

Також він додав, що незабаром США оголосять про додаткові санкції проти компаній, які намагаються уникнути санкцій і підтримують російську війну. За словами Байдена, це рішення має двопартійну підтримку в Конгресі.

"Він (Путін – 24 Канал) думав, що він протримається довше, ніж ми, я не думаю, що він так думає зараз", - сказав американський президент.