Брифінг Олексія Данілова після засідання РНБО: відео

Рада національної безпеки та оборони зібралась на чергове засідання 18 червня. Після його завершення секретар РНБО Олексій Данілов повідомив найважливіше теми обговорення та рішення під час брифінгу.
Попередній раз члени РНБО збирались 4 червня. Тоді обговорили охорону адміністративної межі з окупованим Кримом та поглиблення інтеграції України в НАТО.
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Також на Раді нацбезпеки та оборони ухвалили рішення про видворення 20 ексчиновників з держдач та наголосили на важливості законопроєкту про деолігархізацію.
Які теми мали обговорити 18 червня:
- Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.
- Застосування персональних санкцій.
- Мали заслухати доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо попереднього рішення РНБО України від 19 березня 2021 року.
- Одне з питань було таємним.
Дивіться відео брифінгу Данілова: