Про контроль над ЗАЕС та коли можна вести переговори з Росією: головне з брифінгу Зеленського
Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами у вівторок, 22 квітня. Під час брифінгу президент прокоментував розмови стосовно ЗАЕС, членства України у НАТО та нещодавні заяви Вашингтона.
Що заявив Володимир Зеленський, як прокоментував повідомлення стосовно пропозицій США – передає 24 Канал.
Дивіться також Якщо Росія припинить вогонь, ми готові сідати та говорити, – Зеленський
Головні заяви президента
Президент упевнений, що діалог Росії та США щодо членства України в НАТО є. Володимир Зеленський наголосив, що ніхто з країн, які перебувають поза НАТО, не можуть накладати вето на майбутнє членство України в Альянсі. "Росія – поза НАТО. Росія, окрім того, що злочинець, агресор, – учасник цієї війни, вона не може говорити про гарантії безпеки для України, вона їх порушує", – пояснив глава держави. За словами Володимира Зеленського, Україна не отримувала таких сигналів на високому рівні. Україна не визнає юридично окупацію Криму. Немає про що говорити — це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України. Ми не можемо просто: А чому би ні? Ні, цього не буде, "Про що розмовляють Америка з Росією - щось знаємо, але нікого не звинувачуємо. Сподіваємось, що ми знаємо багато з того, що належить знати нам. Я маю на увазі саме питання України", – заявив Зеленський. За його словами, обидві команди показали "позитив", підписавши меморандум. Наразі цим займаються юристи. Наступник кроком є підписання угоди та ратифікація документа у Верховній Раді, пояснив Володимир Зеленський. Юристи – обидві американські компанії. Щоправда, з різних боків. Я одразу сказав, що ми візьмемо американську компанію, сильну компанію, яку підтримуватиме Білий дім, щоб нас потім ні в чому не звинуватили, Володимир Зеленський пояснив, що першим кроком для закінчення війни має бути безумовне припинення вогню. Водночас, за словами президента, завершити війну без тиску на Росію чи за один день не вийде. Ми готові відповідати за свої слова. Якщо росіяни завтра будуть не просто готовими до припинення вогню, а припинять вогонь, ми готові сідати за розмови, Він зауважив, що офіційної пропозиції до України щодо Криму та ЗАЕС не надходило. Він підкреслив, що поки невідомо, хто поширив цю інформацію. Повідомлення від ЗМІ – це сигнали, але не офіційна пропозиція Україні. Якщо це буде офіційно – ми відреагуємо. До того ж ми не знаємо, чиї це сигнали в медіа – російські чи представників США? На його думку, США не зможуть працювати там без України, на станції повинен бути український технічний склад. Україна готова йти на безумовне припинення вогню. Що в це вкладається? Саме в цьому словосполученні і є відповідь: безумовний, без будь-яких умов, Президент пояснив, що припинення вогню означає, що немає ніяких ударів по нашій території, і, відповідно, немає дзеркальних відповідей. Український президент заявив, що українська делегація має мандат на обговорення припинення вогню й готова до наступного етапу переговорів. Він підкреслив, що Україна відкрита до будь-якого формату, якщо це справді наблизить до результату. Володимир Зеленський зустрінеться також з іншими високопосадовцями, зокрема з президентами Південної Африки, Польщі, Чехії, прем'єр-міністром Іспанії, а також з представниками Франції, Великої Британії, Німеччини та США. Президента запитали, чи хотів би він там зустрітися з Трампом. На це Зеленський відповів, що готовий та хотів би зустрітися з лідером США. Ми завжди готові зустрічатись з партнерами зі Сполучених Штатів. Завжди, За словами Зеленського, Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій. Він також наголосив, що Київ юридично не визнає російську анексію Криму. Нема про що говорити – це поза межами нашої Конституції. Це наша територія, територія народу України… Цього не буде, "У нас зараз є "Мотор Січ", сьогодні прилетіла ракета. Якщо завтра мені дадуть в Запоріжжя Patriot американські, які захищатимуть "Мотор Січ", нехай заходять і будемо працювати разом. Це зрозуміло", – наголосив він.
Зеленський висловився про вступ України в НАТО
Заяви про визнання Криму російським – це не офіційна позиція США
– сказав президент.
Президент прокоментував переговори США з Росією
Зеленський назвав наступні кроки щодо підписання угоди зі США про надра
– зазначив він.
Зеленський назвав умову для готовності до будь-якого формату переговорів з Росією
– заявив Зеленський.
Зеленський сказав, чи стане ЗАЕС "нейтральною"
– пояснює Зеленський.
Зеленський пояснив, яким має бути безумовне припинення вогню
– сказав глава держави.
Зеленський розповів, що обговорюватимуть на переговорах у Лондоні
Зеленський анонсував зустрічі з лідерами країн G20
Зеленський заявив про готовність зустрітися з Трампом у Ватикані
– наголосив лідер.
Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій
– зазначив президент.
Зеленський запропонував США новий варіант партнерства
Президент упевнений, що діалог Росії та США щодо членства України в НАТО є. Володимир Зеленський наголосив, що ніхто з країн, які перебувають поза НАТО, не можуть накладати вето на майбутнє членство України в Альянсі.
"Росія – поза НАТО. Росія, окрім того, що злочинець, агресор, – учасник цієї війни, вона не може говорити про гарантії безпеки для України, вона їх порушує", – пояснив глава держави.
За словами Володимира Зеленського, Україна не отримувала таких сигналів на високому рівні.
Україна не визнає юридично окупацію Криму. Немає про що говорити — це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України. Ми не можемо просто: А чому би ні? Ні, цього не буде,
"Про що розмовляють Америка з Росією - щось знаємо, але нікого не звинувачуємо. Сподіваємось, що ми знаємо багато з того, що належить знати нам. Я маю на увазі саме питання України", – заявив Зеленський.
За його словами, обидві команди показали "позитив", підписавши меморандум. Наразі цим займаються юристи. Наступник кроком є підписання угоди та ратифікація документа у Верховній Раді, пояснив Володимир Зеленський.
Юристи – обидві американські компанії. Щоправда, з різних боків. Я одразу сказав, що ми візьмемо американську компанію, сильну компанію, яку підтримуватиме Білий дім, щоб нас потім ні в чому не звинуватили,
Володимир Зеленський пояснив, що першим кроком для закінчення війни має бути безумовне припинення вогню. Водночас, за словами президента, завершити війну без тиску на Росію чи за один день не вийде.
Ми готові відповідати за свої слова. Якщо росіяни завтра будуть не просто готовими до припинення вогню, а припинять вогонь, ми готові сідати за розмови,
Він зауважив, що офіційної пропозиції до України щодо Криму та ЗАЕС не надходило. Він підкреслив, що поки невідомо, хто поширив цю інформацію.
Повідомлення від ЗМІ – це сигнали, але не офіційна пропозиція Україні. Якщо це буде офіційно – ми відреагуємо. До того ж ми не знаємо, чиї це сигнали в медіа – російські чи представників США?
На його думку, США не зможуть працювати там без України, на станції повинен бути український технічний склад.
Україна готова йти на безумовне припинення вогню. Що в це вкладається? Саме в цьому словосполученні і є відповідь: безумовний, без будь-яких умов,
Президент пояснив, що припинення вогню означає, що немає ніяких ударів по нашій території, і, відповідно, немає дзеркальних відповідей.
Український президент заявив, що українська делегація має мандат на обговорення припинення вогню й готова до наступного етапу переговорів.
Він підкреслив, що Україна відкрита до будь-якого формату, якщо це справді наблизить до результату.
Володимир Зеленський зустрінеться також з іншими високопосадовцями, зокрема з президентами Південної Африки, Польщі, Чехії, прем'єр-міністром Іспанії, а також з представниками Франції, Великої Британії, Німеччини та США.
Президента запитали, чи хотів би він там зустрітися з Трампом. На це Зеленський відповів, що готовий та хотів би зустрітися з лідером США.
Ми завжди готові зустрічатись з партнерами зі Сполучених Штатів. Завжди,
За словами Зеленського, Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій. Він також наголосив, що Київ юридично не визнає російську анексію Криму.
Нема про що говорити – це поза межами нашої Конституції. Це наша територія, територія народу України… Цього не буде,
"У нас зараз є "Мотор Січ", сьогодні прилетіла ракета. Якщо завтра мені дадуть в Запоріжжя Patriot американські, які захищатимуть "Мотор Січ", нехай заходять і будемо працювати разом. Це зрозуміло", – наголосив він.