Про контроль над ЗАЕС та коли можна вести переговори з Росією: головне з брифінгу Зеленського

Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами у вівторок, 22 квітня. Під час брифінгу президент прокоментував розмови стосовно ЗАЕС, членства України у НАТО та нещодавні заяви Вашингтона.

Що заявив Володимир Зеленський, як прокоментував повідомлення стосовно пропозицій США – передає 24 Канал.

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