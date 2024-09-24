"Їх не можна відновити або зробити з нуля": як бійці бригади "Чорний ліс" нищать російську ППО

Аеророзвідники бригади "Чорний ліс" з початку повномасштабного вторгнення Росії знищили вже цілий полк протиповітряної оборони Росії. Загалом на брухт було перетворено 30 одиниць ППО.

У бригаді зауважили, що цінність їхньої роботи у тому, що ці об'єкти важко відновити. Про це мовиться у статті "Української правди".

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Що відомо про діяльність "Чорного лісу"

Ми знайшли та знищили дуже багато. Але мене тішить те, що ці об'єкти не можна відновити або зробити з нуля, навіть за рік. Бо абсолютно неважливо, скільки ці комплекси коштують. Важливо, що відновити їх дуже технологічно складно і довго. Ось в цьому насправді цінність нашої роботи,

– заявив комбриг Олександр Попов.

Він додав, що згоріло вже багато РЕБів і новітніх радіолокаційних станцій. Зокрема, серед уражених засобів ППО були розробки 2023 року, які не пішли в серійне виробництво.

У статті зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення Росії кількість пілотів і дронів була обмеженою, тому основним завданням артрозвідки було контролювати лінію зіткнення.

Проте, станом на літо 2024 року, піхотні підрозділи на фронті отримали велику кількість власних розвідувальних БпЛА малого радіуса дії, що дозволило пілотам "Чорного лісу" зосередитися на діях у глибшому тилу ворога.

Це артрозвідники називають low deep strike (удари на відстані 30 кілометрів і більше) та зосередилися на пріоритетних цілях, таких як протиповітряна оборона противника.

Бригада "Чорний ліс" нищить техніку росіян: дивіться відео

Як бригада нищить новітні засоби ППО Росії

Як зазначається в матеріалі, випадок знищення експериментального радара загоризонтного виявлення "Предел-Е", розробленого Росією у 2023 році, виявив кілька цікавих аспектів нової війни.

По-перше, знищення цього радара, який не зміг виявити безпілотник над собою і спокійно дочекався ракети, яка його знищила, свідчить про низьку якість його розробки.

По-друге, розуміння того, наскільки небезпечним може бути бажання швидше похвалитись результатами під час подібних операцій.

Розвідники ще не встигли посадити літак, як в мережі вже з'явилося відео. Наступного дня "Чорний ліс" знищив "Бук", і це відео також було миттєво опубліковане.

Після цього росіяни усвідомили важливість цього аспекту та за тиждень знищили три розвідувальні "літаки" з установок "С-400".