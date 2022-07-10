Королівська бригада знищила 15 російських танків і БМП: момент потрапив на відео

Окрема механізована бригада імені короля Данила ліквідувала багато ворожої техніки. Українські воїни знищили 15 російських танків та БМП.

Гідну відсіч ворогові дали артилеристи бригади. Вони спочатку зупинили окупантів, а потім знищили їх. Про це стало відомо 9 липня.

Зверніть увагу російські сили на Півдні мають відчутні проблеми з логістикою та запасами ракет, – ISW

ЗСУ ліквідували 15 танків та БМП росіян

Такого успіху українські захисники досягли на Луганщині.

Артилеристи Королівської бригади розбивають колону російських окупантів. На відео – півтора десятка російських танків та БМП на Луганщині, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а надалі знищили,

– мовиться в повідомленні.

Як Королівська бригада знищила ворожу техніку: дивіться відео

Останні новини про успіх ЗСУ

На Херсонщині 9 липня ворожа ДРГ намагалась прорватися в районі Ольгиного на Херсонщині. Проте українські військові дали їм відсіч. Ще одну російську диверсійно-розвідувальну групу українські військові зупинили біля Петрівки на Харківщині. Її ЗСУ повністю розбили.

Українські зенітники збили три ворожі безпілотники. Один зенітний ракетний полк збили 8 липня, ще два – 9 липня. Цікаво, що останнє "приземлення" ворожих БПЛА здійснив офіцер зенітного ракетного полку, який святкує День народження. Він лише цього року закінчив вищий військовий навчальний заклад.

Ситуація на Донбасі станом на ранок 10 липня

На Слов'янському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ. росіяни намагалися вести розвідку боєм в районі Долини, але ЗСУ зупинили їх. Окрім того, загарбники обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки.

На Краматорському напрямку активних дій не зафіксовано. Окупанти перемістили окремі свої підрозділи в район Білогорівки. росіяни обстрілювали з мінометів, ствольної артилерії та танків райони Сіверська, Переїзного, Григорівки, Верхньокам'янського та Білогорівки. Вони завдали авіаударів неподалік Слов'янська, Сіверська і Серебрянки.

На Бахмутському напрямку окупанти атакували в районах Вершини, Зайцевого, Покровського, Веселого, Івано-Дар’ївки та Вуглегірської ТЕС. Авіаудари зафіксували біля Берестового та Спірного.

Варто переглянути – Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 9 липня: відео