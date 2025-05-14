Відбивали штурми та опанували міномети: бригада "Помста" пройшла навчання перед бойовими діями

Прикордонники Луганського загону нещодавно провели масштабне бойове злагодження на одному з навчальних полігонів. У ньому взяли участь близько 500 військових, які залучили бронетехніку, дрони та міномети.

Бійці підрозділу швидкого реагування пройшли багатоденний курс підготовки перед поверненням у зону бойових дій. Як під час навчання їм довелося проривати лінію оборони ворога, повертали захоплені позиції та відбивати дронові атаки розповідає 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

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Навчилися повертати "опорник"

Прикордонники з бригади "Помста" тренувалися впродовж кількох тижнів на полігоні в умовах максимально наближених до бойових реалій. Разом з досвідченими військовими навчання проходили й ті, у кого перший бій ще попереду.

Заступник командира бригади "Помста" Андрій Гітт розповів, що на полігоні відпрацьовувалися етапи дії підрозділів із відбиття штурмів малих груп противника, дії при широкомасштабному наступі противника із застосуванням бронетехніки, резервів. Також були пропрацьовані контрнаступальних дій або штурм окремих позицій противника.

Також ми звернули увагу на протидію безпілотним літальним апаратам противника. Однак основна мета заходів підготовки – це роль і місце командирів різних ланок – командира відділення, начальника застави, начальника ВПС щодо управління боєм,

– наголосив він.

Навчання проходило у кілька етапів, кожний з яких детально відпрацьовували військові. Перший з них – облаштування позицій. Під час тренування бійці дізнавалися, якими мають бути укриття, маскування, як продумувати шляхи відходу. Також прикордонники тренувалися повертати втрачений "опорник".

Страйкбольну зброю у бригаді почали використовувати на навчаннях не так давно. Проте вже встигли оцінити її переваги, адже вона недорога, відносно безпечна і при цьому максимально ефективна.

"Вже трохи відчувається, коли прилітає кулька по пальцях. Тоді вже є у людини розуміння, що по ній влучило, тому що десь висунулася. Приходить розуміння, що вони не Рембо і не безсмертні", – пояснив начальник групи інструкторів бригади "Помста" з позивним Чоба.

Під пильним наглядом інструкторів

Один з важливих кроків тренування – відпрацювання завдання, коли підрозділ займає рубіж оборони. На кожному етапі бійці працюють з різними видами зброї під пильним наглядом інструкторів, які звертають увагу на все – від поводження зі зброєю до уміння усунути несправності.

"Спочатку імітували, що ворог сунеться на нас. Відкриваємо вогонь з великокаліберного озброєння на великі дистанції. З наближенням ворога працювали вже з великокаліберних кулеметів, групової зброї. А потім – на дистанції від 300 до 100 метрів – з АК і ПК відповідно", – розповів начальник групи інструкторів.

Зверніть увагу! Також один із базових елементів навчань прикордонників – вміння надати першу допомогу пораненому побратиму та швидко його евакуювати у безпечне місце. Завдяки цим знанням та правильним і вчасним діям можна врятувати життя.

Упродовж навчань над полігоном постійно працювали в розвідувальні, і бойові безпілотники. Для пілотів це є нагодою попрактикуватися у влучності FPV-дронів та скидів. А для мінометників – реальність, яку тепер потрібно враховувати завжди і скрізь. Бійці також навчаються, як правильно рятуватися від БпЛА та використовувати їхню вразливість.

Багато уваги приділяється саме підготовки командирів різних ланок, на важливості якої постійно наголошують наші військові. Саме від їхнього уміння координувати дії та ухвалювати швидко і правильно рішення залежить успіх виконання бойового завдання.

Щоб командир відділення розумів, що робити в тієй чи іншій ситуацієї, коли з одного флангу ворог наступає і з іншого, коли одразу з двох флангів. Що при цьому робити, як розосередити особовий склад, переховуватись від FPV-дронів, скидів,

– підкреслив начальник групи інструкторів.

За декілька тижнів бійці, що пройшло навчання, складатимуть уже справжній бойовий іспит. Їх змінять на бойовому злагодженні наступний підрозділ – і все почнеться спочатку, допоки на нашій землі залишатиметься ворог.