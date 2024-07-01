"Рубіж" взяв у полон декілька десятків окупантів: відео успішної операції 18+

Українські бійці здійснили операцію, у ході якої взяли в полон декілька десятків російських військових. Вони надали медичну допомогу загарбниками.

Про відповідну операцію бригади Нацгвардії "Рубіж" розповіли в Міністерстві внутрішніх справ. Там наголосили на тому, що українські воїни з честю та гідністю поводяться з полоненими ворогами.

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Бійці бригади "Рубіж" повнили обмінний фонд

Як зазначили в МВС, звірства, вбивства та катування є стратегією Росії. Натомість Україна дотримується міжнародних норм ведення війни, зокрема гуманно поводиться з полоненими.

Більшість з полонених – мобілізовані, які були приречені загинути, проте обрали життя та склали зброю. Наші бійці надали їм необхідну медичну допомогу.

Відомство опублікувало відео, яке підтверджує успішну операцію бійців бригади "Рубіж". На кадрах чути ненормативну лексику, видно кров та інші чутливі моменти.

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Взяття в полон російських окупантів є важливим для України, оскільки надалі відповідних загарбників обмінюватимуть на наших захисників, що перебувають ворожому полоні.

Бригада швидкого реагування "Рубіж" належить до Національної гвардії України та підпорядковується МВС. Вона є частиною "Гвардії наступу" – рекрутингової кампанії відомства.

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Раніше представник ГУР Андрій Юсов зазначав, що російські військові почали частіше здаватися у полон. За його словами, найчастіше окупанти проявляють бажання вижити саме на Харківщині.