"Сталевий кордон" активно готується до контрнаступу: потужне відео

У МВС України показали у мережі активну фазу підготовки бригади "Сталевий кордон". Зокрема, воїни опановують навички вогневої підготовки.

Воїни зі "Сталевого кордону" активно готуються до контрнаступу. Деталей наразі не розповідають.

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"Сталевий кордон" активно готується до контрнаступу. Військові опановують навички вогневої підготовки та тактичної медицини. Не зупинимося та помстимося за кожного. Разом до Перемоги,

– мовиться у повідомленні.

Як воїни "Сталевого кордону" готуються до контрнаступу: дивіться відео

В Україні формували "Гвардію наступу"

У МВС України ще у лютому 2023 року оголосили про прийом заявок до "Гвардії наступу". Більшість підрозділів сформували менше, аніж за 2 місяці. За цей час отримали приблизно 16 тисяч заявок. Водночас наголошували, що до "Гвардії наступу" увійдуть не всі охочі.

Згодом стало відомо, що добровольці братимуть участь у звільненні тимчасово окупованих територій України.

"З огляду на склад людей, які організовують "Гвардію наступу", навчання там буде на вищому рівні із застосуванням досвіду, який показала ця війна", – мовиться у повідомленні.

Створення "Гвардії наступу" ініціювали саме у Міністерстві внутрішніх справ.