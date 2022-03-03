Бригада тероборони знайшла маячки-трекери в гуманітарній допомозі
3 березня 2022 , 13:00Читать новость на русском
Джерело:Командування медичних сил ЗСУ
Тероборона виявила маячки-трекери в гуманітарнвй допомозі. Людей закликають уважно оглядати всі багажі.
Як тільки ви помітили маячки, їх слід одразу знищувати. Про це повідомило командування медичних Сил ЗСУ.
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Переконливе прохання, уважно оглядати будь-яку гуманітарну допомогу. При виявленні таких маячків розбивайте молотком та спалюйте,
– мовиться в повідомленні.
Маячки-трекери наводять ворога на ціль. Вони маленького розміру, але їх все одно слід навчитись помічати.
Маячок, який знайшла тероборона / Фото Командування медичних сил ЗСУ