Бригада тероборони знайшла маячки-трекери в гуманітарній допомозі

Тероборона виявила маячки-трекери в гуманітарнвй допомозі. Людей закликають уважно оглядати всі багажі.

Як тільки ви помітили маячки, їх слід одразу знищувати. Про це повідомило командування медичних Сил ЗСУ.

Зверніть увагу Вони хочуть зруйнувати Одесу, але побачать дно Чорного моря, бо вони – дно, – Зеленський

Переконливе прохання, уважно оглядати будь-яку гуманітарну допомогу. При виявленні таких маячків розбивайте молотком та спалюйте,

– мовиться в повідомленні.

Маячки-трекери наводять ворога на ціль. Вони маленького розміру, але їх все одно слід навчитись помічати.



Маячок, який знайшла тероборона / Фото Командування медичних сил ЗСУ

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