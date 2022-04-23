Бригада, яка вчиняла звірства у Бучі, уже зазнала втрат біля Ізюма, – Генштаб ЗСУ

Російські загарбники, які знищували українців у Бучі, зазнали втрат біля Ізюма, що на Харківщині. Про це повідомляють у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ від 23 квітня.

Бійці ЗСУ продовжують титанічно протистояти російським загарбникам. Так, біля Ізюма зазнали втрат окупанти, які знищували українців у Бучі.

Читайте також ЗСУ знищили командний пункт ворога, 500 мільйонів допомоги від США: основне за 59 день війни

Кати з Бучі зазнали втрат під Ізюмом

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що втрат під Ізюмом зазнали підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади. Вона, нагадаємо, брала активну участь у масових убивствах, катуваннях і ґвалтуванні мирного населення у Бучі, що під Києвом.

Також відомо, що на південь від Ізюма окупанти ведуть наступ і намагаються штурмувати позиції ЗСУ. Крім того, російські загарбники проводять повітряну розвідку українських позицій. Продовжують вони також організовувати вогневу підтримку наступу й логістичне забезпечення своїх угруповань.

Що ж стосується Харкова, то його російські військові все ще частково блокують. Також не припиняються обстріли міста як зі ствольної, так і з реактивної артилерії.

Моторошні розповіді очевидців, що пережили окупацію на Харківщині: дивіться відео