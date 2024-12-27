Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що щонайменше дев’ять країн стануть партнерами блоку БРІКС з 1 січня 2025 року. Також є держави, яким надіслали запрошення.

Відповідну інформацію стосовно такого "поповнення" оприлюднили у п'ятницю, 27 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Хто стане партнером БРІКС

Згідно із заявою російського відомства, вже на початку 2025 року Білорусь, Болівія, Куба, Індонезія, Казахстан, Малайзія, Таїланд, Уганда й Узбекистан стануть партнерами БРІКС. Ще щонайменше 4 країни, за даними пропагандистів, отримали запрошення стати партнерами БРІКС.

Такий статус означає, що вищезгадані держави працюють над тим, аби згодом стати повноправними членами блоку. Нагадаємо, що незадовго до заяви російського МЗС одна з вищезгаданих країн вже прийняла запрошення Москви стати партнером так званого альянсу.

Що таке БРІКС

Це міжнародний альянс, який об'єднав найбільші за площею та населенням країни з економіками, що розвиваються. Акронім БРІКС має англомовний відповідник BRICS, що містить перші літери назв країн Brazil, Russia, India, China, South Africa.

Таке рішення, як повідомили нещодавно ЗМІ, ухвалили в Таїланді, оскільки так вважають це важливим кроком на шляху приєднання до об'єднання як повноправного члена в майбутньому. Раніше країна також отримала запрошення від Росії з цього приводу.