Партнери Путіна посилюють "багатополярність світу": що означає розширення БРІКС на 6 нових країн

Група БРІКС, учасники якої намагаються опонувати глобальному лідерству США, може розширитись на 6 нових країн, серед яких – і авторитарний Іран і заможна Саудівська Аравія. Однак рішення про приєднання настільки різних країн викликає низку запитань.

Про це 24 Каналу розповіла головна консультантка Інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко. За її словами, кожна з країн БРІКС за підсумками саміту в ПАР досягла своїх цілей.

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Головні теми саміту в Йоганнесбурзі

Потрібно розуміти, що на сьогодні БРІКС не є блоком країн зі спільною програмою дій. Ця організація є скоріше дипломатичним форумом для дискусій та обміну думками

Початкова мета БРІКС – зменшення впливу американського долара на світову фінансову систему. Країни вже тривалий час обговорюють створення альтернативної щодо долара світової валюти. Нею може стати китайський юань або інша, абсолютна нова валюта для країн блоку. Однак поки що сторони не погодили цю ідею.

Іншою важливою темою саміту було збільшення країн-учасниць БРІКС. Розмови про це велися вже досить давно, однак учасникам не вдавалося погодити критерії та умови прийняття. Попри це, на другий день саміту країни все ж погодились надіслати запрошення до БРІКС 6 країнам світу: Саудівській Аравії, ОАЕ, Ірану, Єгипту, Ефіопії та Аргентині.

Навіщо Росії БРІКС Для Росії ж БРІКС є важливим передовсім ідеологічно. Вона вважає, що країни-учасниці групи об’єднує бажання протидіяти Заходу і бачить у них своїх союзників. Завдяки цим країнам Росія сподівається уникнути міжнародної ізоляції й підтримувати комунікацію з потужними світовими країнами.



БРІКС згодні співпрацювати із Кремлем, попри санкції. Країни Глобального Півдня не приєднуються до обмежень проти Росії серед іншого й тому, що бояться опинитися на місці країни-агресорки. Подібна ситуація сталася з Індією у 1998 році, коли країна відкрито заявила про проведення ядерних випробувань – і наразилась на санкції США.

Мета розширення БРІКС