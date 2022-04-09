Британія готова взяти шефство над відновленням Києва та Київської області
Велика Британія готова стати головною країною, яка працюватиме над відновленням Київщини на самої столиці. Відповідну обіцянку дав прем'єр країни Боріс Джонсон.
Вони спілкувалися з Володимиром Зеленським 9 квітня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента України.
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"Джонсон був дуже конкретний"
У цей день відбулася зустріч очільників двох держав. Вони обговорили, зокрема, посилення економічного тиску на Росію та допомогу нашій країні.
Боріс Джонсон був дуже конкретний у відповідях на мої запитання, як і завжди. Вже визначили, яку допомогу Велика Британія надасть післявоєнному відновленню України,
– сказав президент.
Проте наразі не озвучили конкретики щодо того, як будуть відновлювати територію Київщини. Також досі невідомо, скільки коштів на це потрібно.