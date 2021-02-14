Британія хоче заборонити оборонні поставки з Росії та Китаю

Парламент Великої Британії вважає, що Китай та Росія не повинні брати участь у будь-яких ланцюжках поставок для сфери оборони або інвестувати в неї. Оскільки мають підозри у шпигунстві країни та її союзників, а також у крадіжках інтелектуальної власності.

У Британському парламенті закликали виключити Росію та Китай з усіх поставок в сфері оборони.

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Інвестори оборонного комплексу Британії

Комітет з оборони палати громад парламенту Великої Британії планує переглянути список країн, яким дозволено інвестувати кошти в сферу оборони Сполученого Королівства. Оскільки зараз в країні широко практикується іноземне інвестування в оборонній сфері.

Ми не можемо дозволити собі принцип невтручання держави в економіку по відношенню до нашої безпеки і до нашого суверенітету,

– пояснив голова комітету Річард Дракс.

Він закликав Міноборони Британії оприлюднити список "дружніх" країн, від яких інвестиції є прийнятними та бажаними. Також створити "чорний" список країн – кому заборонять вкладати гроші оборонний комплекс.

В чому проблема з Росією та Китаєм