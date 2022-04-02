Британія не дозволила вилетіти літаку, що має зв'язок із російськими олігархами

У Великій Британії не дозволили вилітати ще одному літаку, який швидше за все пов’язаний із російськими олігархами. Наразі він застряг в місцевому аеропорті.

Про це заявив міністр транспорту Великої Британії Грент Шаппс. Зібрали найважливіше з його звернення.

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Міністр наголосив, що Велика Британія продовжує стежити за прибічниками режиму Путіна.

Ми не будемо бездіяльно спостерігати, як ті, хто завдяки покровительству Путіна заробляв мільярди, безпроблемно живуть своїм життям, тоді як десь вбивають невинних людей,

– прокоментував Шаппс.

За його словами, літак залишатиметься в аеропорту, доки британські посадовці не встановлять, чи поширюються на нього санкційні обмеження через вторгнення Росії на територію України.

У відомстві відмовилися коментувати, хто саме є власником літака, однак пообіцяли розголосити його дані після завершення розслідування.

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