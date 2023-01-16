Британія передасть Україні ескадрилью танків Challenger 2: що ще буде у пакеті допомоги

В уряді Великої Британії підтвердили, що відправлять Збройним Силам потужні танки Challenger 2. Про це розповів міністр оборони країни Бен Воллес. Водночас згодом стало відомо, яка ще потужна зброя буде в цьому пакеті військової допомоги.

Цивілізовані держави світу продовжують допомогати українській армії у боротьбі з російськими окупантами, зокрема підтримуючи ЗСУ озброєнням. У понеділок, 16 січня, британські ЗМІ з посиланням на главу міноборони повідомили, що Лондон продовжуватиме консолідувати зусилля навколо підтримки нашої держави.

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Британія перша країна, яка здійснюватиме такі постачання техніки

Зауважмо, що Challenge 2 є броньованими евакуаційними та ремонтними машинами. Варто сказати, що Велика Британія є першою західною державою, яка постачатиме українським воякам такі бойові танки. Власне, надання техніки є надзвичайно важливим для ЗСУ. Водночас ця ситуація, ймовірно, тиснутиме на Німеччину та змусить її ухвалити рішення про розширення пакета військової допомоги.

Зараз ми очікуємо тенденції до російського наступу, незалежно від того, скільки людських жертв це супроводжує,

– констатував міністр оборони Бен Воллес.

Згодом його слова підтвердили безпосередньо у відомстві. Там зазначили, що ця зброя має прискорити успіх України на полі бою, та опублікували відео, на якому видно як працюють Challenge 2.

Не танками єдиними: що ще буде в пакеті допомоги

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 січня, мав телефону розмову з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Під час цього діалогу глава уряду вперше підтвердив, що Лондон має намір надати Києву танки Challenger 2.

Слід наголосити, що цей пакет військової допомоги від Великої Британії є одним з найбільш потужних від початку повномасштабного вторгнення. Видання The Sun уточнило, що Лондон направить в Україну, окрім 14 танків Challenger 2, ще:

30 артилерійських установок AS90;

100 одиниць бронетехніки, зокрема БТР "Бульдог";

десятки безпілотників;

100 000 артилерійських снарядів;

100 вдосконалених ракет;

запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.

Нагадаємо, що західні партнери чомусь досі не передають ЗСУ авіацію. Військовий експерт Андрій Харук пояснив, чому союзники не передають нам такі важливі літаки F-16. За його словами, наші пілоти в американських пустелях навчаються на літаках США, а союзники не передають нам авіацію через політико-психологічні питання.