Велика Британія слідом за США відмовляється від російської нафти

Після того, як президент США Джо Байден заявив про відмову від імпорту російської нафти, таку ж заяву зробили і у Великій Британії. До кінця цього року там планують повністю позбутися імпорту з Росії.

Енергокомпаніям дали час до кінця року, щоб зробити процес переходу з російського імпорту на інший максимально невідчутним для споживачів.

Зауважте США забороняють весь імпорт російської нафти, – Байден

Зараз російський імпорт становить 8% від попиту Великої Британії. Крім того, 18% дизельного пального також надходять від країни-агресорки.

Міністр енергетики Великої Британії Квазі Квартенґ зазначив, що через відмову світу від російської нафти, уже 70% сировини не можуть знайти свого покупця. Відповідно Росія втрачає гроші.

Також британський уряд планує покінчити з поставками російського газу. Хоча тут ситуація краща – частка російського блакитного палива на британському ринку становить близько 4%.

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