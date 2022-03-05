Британія спростила правила в'їзду для українців, які їдуть до родичів

У Великій Британії вирішили спростити умови для українців. Мовиться про тих наших земляків, які хочуть поїхати до своїх родичів.

Відповідне розширення до візової схеми додав Уряд Великої Британії. Воно дозволить українцям, чиї родичі живуть у країні, приїхати до них за спрощеними умовами.

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Українцям дозволять приїхати до своїх рідних у Британії за спрощеною схемою

Крім того, у МВС Великої Британії повідомляють про збільшення щотижневих зустрічей з оформлення віз – з 500 до 6000 на тиждень. Це дозволить прискорити розгляд заяв тих, хто прагне приїхати до родичів у Британії.

Також відомство збільшило час, протягом якого українці матимуть можливість залишатися в країні. Мовиться про термін до трьох років.

Для українців, які приїдуть до своїх рідних у Великій Британії, передбачене право на роботу, а також отримання допомоги. Сама ж схема відрізняється від програми евакуації, яку у серпні 2021 року запускали у відповідь на кризу в Афганістані.

Пообіцяли також, що згодом відкриється "необмежений спонсорський маршрут" для наших земляків, у яких немає родичів у Британії. Він передбачає, що громади, місцева влада й інші особи спонсоруватимуть тих, хто потребує в'їзду до Великої Британії. Щоправда, наразі цей механізм опрацьовується.

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