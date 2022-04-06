Британія відмовиться від імпорту російського вугілля до кінця 2022 року

Велика Британія продовжує розривати ті канали співпраці з Росією, які ще залишилися. Країна планує до кінця 2022 року відмовитися від імпорту російського вугілля.

Британія повідомила про новий пакет санкцій проти Росії, "щоб заморити військову машину Путіна голодом", йдеться в заяві британського Міністерства закордонних справ.

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Британія припинить імпорт вугілля з Росії

Влада Великої Британії вирішила відмовитися від імпорту російського вугілля та газу.

Британія покінчить з усією залежністю від російського вугілля та нафти до кінця 2022 року,

– зазначили у відомстві.

Там додали, що "якнайшвидше" припинять імпорт з Росії газу, а також експорт нафтового обладнання та каталізаторів й імпорт виробів із заліза та сталі.

Уряд Великої Британії наголосив, що це буде ще одним серйозним ударом по російській економіці та ще більше обмежить майбутні можливості держави-агресорки.

Також країна ввела санкції проти ще 8 росіян і заморозила активи "Сбєрбанку".

До слова, країни ЄС також обговорюють заборону на купівлю вугілля і нові санкції проти Росії. Посилити обмеження щодо держави-агресорки міжнародну спільноту підштовхнули свідчення численних звірств російських солдатів на Київщині.

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