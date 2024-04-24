Велика Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon. Вони будуть захищати польський повітряний простір.

Про це заявив голова британського уряду Ріші Сунак на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

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Typhoon для Польщі

За словами британського прем'єра Сунака, між Польщею і Великою Британією "існує великий зв'язок, який зміцнює безпеку в цій ситуації". Він зазначив, що Польща – країна, яка витрачає найбільше коштів на безпеку з усіх союзників по НАТО.

Сунак зазначив, що в рамках підтримки Великої Британії він відправить до Польщі винищувачі Typhoon, які захищатимуть польський повітряний простір. Він додав, що в рамках навчань НАТО Steadfast Defender 24, які триватимуть до кінця травня, до Польщі відправлять 16 тисяч британських солдатів.

Крім цього, на конференції після зустрічі в канцелярії Туска, Сунак сказав, що глави урядів говорили, серед іншого, про використання заблокованих російських активів, про міграційний тиск на польсько-білоруському кордоні та про енергетичну співпрацю.

Я хотів би сказати про неймовірну міцність, яка характеризує наші відносини. Ми союзники назавжди,

– наголосив Ріші Сунак.

Глава британського уряду запевнив, що Велика Британія не забуде, що саме польські пілоти рятували життя британців, воюючи в британському небі.

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