Велика Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon
Джерело:Rmf24
Велика Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon. Вони будуть захищати польський повітряний простір.
Про це заявив голова британського уряду Ріші Сунак на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
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Typhoon для Польщі
За словами британського прем'єра Сунака, між Польщею і Великою Британією "існує великий зв'язок, який зміцнює безпеку в цій ситуації". Він зазначив, що Польща – країна, яка витрачає найбільше коштів на безпеку з усіх союзників по НАТО.
Сунак зазначив, що в рамках підтримки Великої Британії він відправить до Польщі винищувачі Typhoon, які захищатимуть польський повітряний простір. Він додав, що в рамках навчань НАТО Steadfast Defender 24, які триватимуть до кінця травня, до Польщі відправлять 16 тисяч британських солдатів.
Крім цього, на конференції після зустрічі в канцелярії Туска, Сунак сказав, що глави урядів говорили, серед іншого, про використання заблокованих російських активів, про міграційний тиск на польсько-білоруському кордоні та про енергетичну співпрацю.
Я хотів би сказати про неймовірну міцність, яка характеризує наші відносини. Ми союзники назавжди,
– наголосив Ріші Сунак.
Глава британського уряду запевнив, що Велика Британія не забуде, що саме польські пілоти рятували життя британців, воюючи в британському небі.
Велика Британія може надати допомогу Україні: основне
- В Британії оголосили новий пакет допомоги для нашої держави. Він складатиме понад 600 мільйонів доларів, та міститиме, окрім Storm Shadow, й інші ракети.
- За кошти, які виділяє Лондон, закуплять боєприпаси, засоби ППО, дрони та засоби інженерної підтримки. Крім цього, Україні нададуть й інше озброєння.
- У пакет допомоги від Сполученого Королівства входять: 400 одиниць техніки, включно з 160 бронеавтомобілів Husky, ще 162 неназвані MRAP, 78 всюдиходів, 60 рейдових та водолазних човнів та катерів, 4 млн боєприпасів для стрілецької зброї, 1600 ударних та зенітних ракет, а також додаткові крилаті ракети Storm Shadow.
- Крім цього, ймовірно, Лондон додатково передасть ракети ASRAAM, які використовуються у створеному для України неанонсованому ЗРК, а також ракети до ЗРК ближньої дії Stormer HVM.