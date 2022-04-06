Британія ввела санкції проти ще 8 росіян та заморозила активи "Сбербанку"

Велика Британія знову посилила санкції проти Росії через війну в Україні. Зокрема, там повністю заморозили активи "Сбербанку" та Московського кредитного банку. Також санкції стосуються 8 росіян.

Завдяки новим санкціям Велика Британія заборонила імпорту російських товарів із заліза та сталі, а також заборонила нові інвестиції до РФ.

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В уряді Великої Британії наголосили, що до кінця 2022 року країна припинить будь-яку залежність від російського вугілля та нафти, а після цього якнайшвидше припинить імпорт газу.

Під персональні санкції потрапили ще 8 росіян

Санкції також націлені на ще вісім олігархів, які працюють у галузях, які Путін використовує для підтримки своєї військової економіки. Йдеться про

Сергій Сергійович Іванов (президент найбільшого у світі виробника алмазів "Алроси"); Борис Борисович Ротенберг (син співвласника найбільшого російського виробника газопроводу SGM); Андрій Ігорович Акімов (генеральний директор "Газпромбанку"); Олександр Валерійович Дюков (глава "Газпромнафти"); Сергій Анатолійович Когогін (глава "Камаза", який виробляє вантажівки і для російських військових); Андрій Григорович Гур'єв (засновник "ФосАгро" – важливої ​​стратегічної компанії, що виробляє добрива); Леонід Вікторович Міхельсон (генеральний директор провідного російського виробника природного газу "Новатека"); В'ячеслав Кантор (найбільший акціонер компанії з виробництва добрив "Акрон").

Активи цих осіб заморозять, а також їм всім відмовлено у дозволі на в’їзд або перебування у Британії. Додамо, що сім'я Ротенбергів вже відома своїми близькими зв'язками з Путіним, і деякі з них вже потрапили під санкції.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс сказала, що цей пакет є одними з найсуворіших санкцій країни.

Наша остання хвиля заходів покладе кінець імпорту до Великої Британії російської енергії та введе санкції до ще більшої кількості осіб і компаній, знищивши військову машину Путіна,

– заявила вона.

Чиновниця додала, що разом із союзниками Велика Британія показує російській еліті, що "вона не зможе вимити руки від звірств, скоєних за наказом Путіна".

До слова, США також ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили доньки Володимира Путіна, дружина й дочка Сергія Лаврова, а також члени Радбезу. Окрім цього, санкції наклали й на "Сбєрбанк" та "Альфа-банк".

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