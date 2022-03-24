Британія вводить санкції проти вагнерівців

Велика Британія запровадила черговий пакет санкції через вторгнення Росії в Україну. Під обмеження потрапили і бойовики ПВК "Вагнера".

Як пояснили на сайті уряду Британії, санкції спрямовані на тих, хто сприяє вторгненню Росії в Україну.

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Зокрема, у "чорному" списку опинилися:

вагнерівці;

кілька оборонних компаній,

російська залізниця.

Ці санкції спрямовані на ключові галузі, які підтримують незаконне вторгнення Росії. Під обмеження також потрапила група "Вагнера" – організація російських найманців, якій, як повідомляється, доручено вбити президента Зеленського,

– мовиться у повідомленні.

Міністерка закордонних справ Ліз Трасс наголосила, що Путіну не слід плекати ілюзій і заявила, що Британія об'єднана із союзниками і буде продовжувати затягувати гайки російської економіки, щоб забезпечити провал "спецоперації" в Україні.

Нові санкції проти Росії: дивіться відео

Після повномасштабної війни Росії проти України Велика Британія наклала санкції на понад 1000 осіб і підприємств, пов'язані з режимом країни-агресорки.