Британія звинуватила Росію у використанні переговорів для перегрупування військ

У Міністерстві закордонних справ Британії переконані, що Росія використовує переговори не для завершення війни. Вона їх проводить для того, щоб перегруповувати власні війська.

Про це заявила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс. Вона переконана, що переговори для Росії – "димова завіса".

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Росія хоче не домовлятися, а виграти собі час

Ліз Трасс підкреслила, що скептично ставиться до цілей керівництва Росії. Ба більше, самі перемовини міністерка назвала лише "димовою завісою".

Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, – це спроба створити простір для перегрупування росіян,

– підкреслила вона.

Міністерка також додала, що Росія не організувала жодного серйозного виведення своїх військ з території України. Та й серйозних пропозицій під час переговорів від неї не звучало.

Ліз Трасс наголосила на тому, що "росіяни брешуть, брешуть і брешуть". Міністерка висловила побоювання, що за допомогою переговорів країна-агресорка просто намагається перевести фокус. І поки весь світ очікує на їхні результати, вона просто перегруповує свої війська.

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