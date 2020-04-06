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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Британія засудила Китай і Росію за можливу дезінформацію про коронавірус

      - Читать новость на русском
      Росія та Китай поширюють дезінформацію / Getty Images

      У Великій Британії комітет з закордонних справ Палати громад опублікував звіт, в якому засуджує низку країн за дезінформацію про коронавірус. У документі згадують про Росію та Китай.

      Окремо у звіті засуджується поведінка офіційної влади Китаю під час епідемії.

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      Британські депутати переконані, що Пекін мав зіграти ключову роль у зборі даних про інфекцію, однак Китай з моменту спалаху прагнув заплутати процес збору даних.

      14 січня Всесвітня організація охорони здоров'я у твіттері з посиланням на китайських експертів повідомила про відсутність явних доказів передачі вірусу від людини до людини,
      – мовиться у звіті.

      Крім того, у звіті згадується китайський офтальмолог Лі Веньлян, який попереджав про небезпеку коронавірусу ще до початку епідемії. Лікаря викликали в поліцію і заборонили "поширювати неправдиву інформацію". У лютому у нього виявили коронавірус, через кілька днів він помер.

      Що відомо про лікаря Лі Веньляна?Це китайський лікар, який ще у кінці грудня 2019 року попереджав про новий коронавірус. Він був одним з восьми осіб, які перебували під слідством за "поширення пліток". У перші кілька тижнів січня посадовці наполягали, що коронавірус може передаватися лише від тварини до людини. Тому не було жодних інструкцій для захисту лікарів. Китайський лікар Лі Веньлян помер в лікарні після реанімації. Він також був хворий на коронавірус.

      У звіті підкреслюється, що подібні епізоди завадили аналізу ситуації на ранній стадії. Крім того, депутати згадують деякі країни, зокрема Китай, Іран і Росію, які можуть поширювати дезінформацію про природу вірусу.

      Коронавірус у світі: головне

      • Станом на 6 квітня на коронавірус захворіли 1 274 346 людей в усьому світі, з них 69 480 хворих померли, ще 264 838 одужали.
      • Перший смертельний випадок від коронавірусу стався 11 січня. Вірус здебільшого сконцентрований у місті Ухань, втім спалахи вже зафіксовано не лише в окремих провінціях Китаю, а й по всьому світу.
      • 11 березня ВООЗ оголосила світову пандемію через коронавірус. Тепер його фіксують навіть на маленьких островах.
      • Більшість країн закрили свої кордони та запровадили жорсткий карантин. До прикладу, в Італії люди не можуть виходити на вулиці без потреби. Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста.

      Як не захворіти на коронавірус
      Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини політики Китай Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Коронавірус COVID-19 Новини Росії Російська пропаганда ВООЗ Фейки про коронавірус
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