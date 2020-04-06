Британия осудила Китай и Россию за дезинформацию о коронавирусе

В Великобритании комитет по иностранным делам Палаты общин опубликовал отчет, в котором осуждает ряд стран за дезинформацию про коронавирус. В документе упоминают о России и Китае.

Отдельно в отчете осуждается поведение официальных властей Китая во время эпидемии.

Важно Более миллиона случаев COVID-19 в мире: реальна ли эта цифра

Британские депутаты убеждены, что Пекин должен был сыграть ключевую роль в сборе данных об инфекции, однако Китай с момента вспышки стремился запутать процесс сбора данных.

14 января Всемирная организация здравоохранения в твиттере со ссылкой на китайских экспертов сообщила об отсутствии явных доказательств передачи вируса от человека к человеку,

– говорится в отчете.

Кроме того, в отчете упоминается китайский офтальмолог Ли Веньлян, который предупреждал об опасности коронавируса еще до начала эпидемии. Врача вызвали в полицию и запретили "распространять ложную информацию". В феврале у него обнаружили коронавирус, через несколько дней он умер.

Что известно о враче Ли Веньляне?Это китайский врач, который еще в конце декабря 2019 года предупреждал о новом коронавирусе. Он был одним из восьми человек, находившихся под следствием за "распространение сплетен". В первые несколько недель января чиновники настаивали, что коронавирус может передаваться только от животного к человеку. Поэтому не было никаких инструкций для защиты врачей. Китайский врач Ли Веньлян умер в больнице после реанимации. Он также был болен коронавирусом.

В отчете подчеркивается, что подобные эпизоды помешали анализу ситуации на ранней стадии. Кроме того, депутаты вспоминают некоторые страны, в частности Китай, Иран и Россию, которые могут распространять дезинформацию о природе вируса.

Коронавирус в мире: главное

По состоянию на 6 апреля коронавирусом заболели 1 274 346 человек во всем мире, из них 69 480 больных умерли, еще 264 838 выздоровели.

во всем мире, из них 69 480 больных умерли, еще 264 838 выздоровели. Первый смертельный случай от коронавируса произошел 11 января. Вирус в основном был сконцентрирован в городе Ухань, впрочем, вспышки позже зафиксированы не только в отдельных провинциях Китая, но и по всему миру.

11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию из-за коронавируса. Теперь его фиксируют даже на маленьких островах.

Большинство стран закрыли свои границы и ввели жесткий карантин. К примеру, в Италии люди не могут выходить на улицы без необходимости. Врачи вынуждены выбирать, кого спасать, ведь на всех больных не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов. Местный крематорий Бергамо не может справиться с большим количеством тел, поэтому умерших перевозят из города.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала