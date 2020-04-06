Британия осудила Китай и Россию за дезинформацию о коронавирусе
В Великобритании комитет по иностранным делам Палаты общин опубликовал отчет, в котором осуждает ряд стран за дезинформацию про коронавирус. В документе упоминают о России и Китае.
Отдельно в отчете осуждается поведение официальных властей Китая во время эпидемии.
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Британские депутаты убеждены, что Пекин должен был сыграть ключевую роль в сборе данных об инфекции, однако Китай с момента вспышки стремился запутать процесс сбора данных.
14 января Всемирная организация здравоохранения в твиттере со ссылкой на китайских экспертов сообщила об отсутствии явных доказательств передачи вируса от человека к человеку,
– говорится в отчете.
Кроме того, в отчете упоминается китайский офтальмолог Ли Веньлян, который предупреждал об опасности коронавируса еще до начала эпидемии. Врача вызвали в полицию и запретили "распространять ложную информацию". В феврале у него обнаружили коронавирус, через несколько дней он умер.
Что известно о враче Ли Веньляне?Это китайский врач, который еще в конце декабря 2019 года предупреждал о новом коронавирусе. Он был одним из восьми человек, находившихся под следствием за "распространение сплетен". В первые несколько недель января чиновники настаивали, что коронавирус может передаваться только от животного к человеку. Поэтому не было никаких инструкций для защиты врачей. Китайский врач Ли Веньлян умер в больнице после реанимации. Он также был болен коронавирусом.
В отчете подчеркивается, что подобные эпизоды помешали анализу ситуации на ранней стадии. Кроме того, депутаты вспоминают некоторые страны, в частности Китай, Иран и Россию, которые могут распространять дезинформацию о природе вируса.
Коронавирус в мире: главное
- По состоянию на 6 апреля коронавирусом заболели 1 274 346 человек во всем мире, из них 69 480 больных умерли, еще 264 838 выздоровели.
- Первый смертельный случай от коронавируса произошел 11 января. Вирус в основном был сконцентрирован в городе Ухань, впрочем, вспышки позже зафиксированы не только в отдельных провинциях Китая, но и по всему миру.
- 11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию из-за коронавируса. Теперь его фиксируют даже на маленьких островах.
- Большинство стран закрыли свои границы и ввели жесткий карантин. К примеру, в Италии люди не могут выходить на улицы без необходимости. Врачи вынуждены выбирать, кого спасать, ведь на всех больных не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов. Местный крематорий Бергамо не может справиться с большим количеством тел, поэтому умерших перевозят из города.
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