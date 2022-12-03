У Британії арештували російського мільярдера Фрідмана

У Лондоні затримали російського олігарха Міхаіла Фрідмана. Мільярдера підозрюють у відмиванні грошей.

Також Фрідмана підозрюють у змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ Великої Британії та змові з метою надання неправдивих свідчень. 58-річного росіянина затримали 1 грудня у його багатомільйонній резиденції.

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Фрідмана затримали у Лондоні

Співробітники підрозділу по боротьбі з клептократією NCA затримали 58-річного російського бізнесмена. За інформацією НВ, це був Михайло Фрідман. Разом з ним арештували:

35-річного чоловіка, який працював у будинку мільярдера. Його підозрюють у відмиванні грошей та перешкоджанні діяльності офіцера NCA. Чоловіка помітили, коли він виходив з будинку з сумкою, в якій знайшли тисячі фунтів стерлінгів готівкою.

39-річного бойфренда теперішньої партнерки бізнесмена. Його затримали у власному будинку в Лондоні. Чоловіка підозрюють у відмиванні грошей та змові з метою шахрайства.

До операції у лондонському будинку бізнесмена залучили понад 50 офіцерів. За результатами масштабних обшуків, проведених слідчими NCA, було вилучено низку цифрових пристроїв та значну кількість готівки,

– мовиться у повідомленні.

Усіх трьох чоловіків допитали та звільнили під заставу, суму якої не оголосили. Генеральний директор Агенції Грем Біггар розповів, що підрозділ з боротьби з клептократією створили цьогоріч. Проте він вже має значні успіхи у розслідуванні потенційної злочинної діяльності олігархів, фахівців, які їх підтримують, а також тих, хто пов'язаний з російським режимом.

"Ми продовжимо використовувати всі наявні у нас повноваження і тактику, щоб зруйнувати цю загрозу", – наголосив Біггар.

Операція із затримання Фрідмана є останньою в серії втручань NCA, спрямованих на припинення діяльності корумпованих представників міжнародного бізнесу та їхніх поплічників. Наразі Агенція забезпечила майже 100 підривів кримінальної діяльності еліт, пов'язаних з кремлівським диктатором Владіміром Путіним, а також їхніх посіпак. Зокрема, мовиться про низку наказів щодо заморожування рахунків осіб, тісно пов'язаних з росіянами, проти яких запровадили санкції.

Після повідомлення про арешт Фрідмана у низці російських ЗМІ заявили, що посольство країни-терористки "вимагає від британської влади терміново повідомити причини та обставини затримання російського бізнесмена".

Своєю чергою, в пресслужбі "Альфа-банку" заявили, що Фрідман "жодного відношення до цієї історії не має".

"Нам невідомо, про кого мовиться в цій новині, Міхаіл Фрідман перебуває у себе вдома, не під арештом", – розповіли в "Альфа-банку".