У Британії через підозрілий предмет евакуювали готель, де буде саміт G7: фото

Перед самітом G7 у британському графстві Корнуолл довелось евакуювати готель Falmouth. Усе через підозрілий предмет, який, як запідозрили, може бути бомбою.

Після того, як натрапили на підозрілу знахідку, з готелю евакуювали близько сотні осіб. Їх розбудили близько 5 ранку та змусили покинути свої кімнати.

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Переполох влаштував 20-річний британець

Будівлю та навколишній район оточили тисячі правоохоронців. Проте тривога виявилась хибною. У такий спосіб 20-річний британець вирішив влаштувати розіграш і підняти на ноги усю місцеву поліцію.

Любителя протизаконних розваг вже затримали. Правоохоронні органи порушили проти нього кримінальну справу. Гості готелю змогли повернутись у свої номери.

Гостей евакуювали близько 5 ранку / Фото Daily Mail

Територію "прочісували" тисячі поліцейських / Фото Daily Mail