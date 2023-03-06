У Британії померла 14-річна українка: дівчину знайшли непритомною на пляжі

У Британії на пляжі знайшли непритомною 14-річну українську дівчинку, після цього вона померла. Причини смерті поки що невідомі, правоохоронці розпочали розслідування.

Поліція розглядає смерть дівчинки як "незрозумілу". Правоохоронці закликають людей, які мають з нею відеозаписи з камер відеоспостереження, надати їх слідству.

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Дівчинку почали розшукувати після заяви про зникнення

Ввечері 4 березня до поліції звернулися із заявою про зникнення дівчинки-підлітка в районі Доліш у графстві Девон. До пошуків залучили берегову охорону та вертоліт. Зрештою 14-річну дівчинку виявили на пляжі непритомною.

Її негайно доставили до лікарні, проте не встигли врятувати: причину смерті встановлюють

Повідомляється, що дівчинку одразу доставили до Королівської лікарні Девона та Ексетера за допомогою гелікоптера. Проте, на жаль, медики не змогли її врятувати – вона померла у стінах закладу.

Поліція заявила, що проінформувала найближчих родичів про смерть підлітка. Її ім'я не розголошується. Також поки що невідомо, чи виконували дівчині розтин, проте уточнюється, що слідство триває.

Загибла дівчинка була громадянкою України, яка проживала в районі Доуліш. Було встановлено контакт із посольством України, і Міністерство внутрішніх справ також знає про цей інцидент. Ця смерть наразі розглядається як незрозуміла, і продовжується розслідування обставин цієї смерті. Наші думки з сім'єю та друзями дівчинки-підлітка у цей трагічний час,

– розповіла детектив-інспектор Беккі Девіс із поліції Девона та Корнуолла.

Невдовзі співчуття родині загиблої офіційно висловила мерія Доліша.

Наші думки та глибокі співчуття висловлюємо сім'ї, друзям і всій українській спільноті в Доліші в цей розпачливий час,

– мовиться у повідомленні.

Реакція МЗС України

Будь-кого, хто має будь-яку інформацію або має записи з камер відеоспостереження/дверного дзвінка, які можуть допомогти офіцерам у розслідуванні, просять зв'язатися з місцевою поліцією за електронною адресою 101@dc.police.uk, вказавши номер справи 50230052081.

У МЗС України підтвердили 24 Каналу, що у відомстві поінформовані про смерть української громадянки в графстві Девон в Сполученому Королівстві. Наразі українське посольство взаємодіє із британськими правоохоронцями задля з'ясування усіх обставин та встановлює зв'язок із рідними.

Причини смерті має визначити розслідування, яке розпочалося,

– повідомили нам в МЗС.