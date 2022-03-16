У Британії шукають гроші Путіна та росіян: що відомо

У Великій Британії продовжують шукати російські гроші. Зокрема, йдеться про активи президента Росії Володимира Путіна.

Цю роботу доручили Національному агентству по боротьбі зі злочинністю. Підтримувати відомство буде розвідувальні служби Королівства.

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У Британії шукають гроші Путіна та росіян

У разі виявлення таких активів, вони можуть бути конфісковані. У Великій Британії створили спеціальну міжвідомча група з клептократії, фахівці якої робитимуть усе, щоб знайти гроші Володимира Путіна та осіб, які входять до його близького кола.

У минулому британська влада говорила про плани щодо створення спеціальної групи експертів, головною робою яких буде – пошук активів росіян, які потрапили під британські санкції.

В Уряді зауважили, що росіяни могли реєструвати майно на третіх осіб, використовуючи офшорні компанії. У Національному агентстві по боротьбі зі злочинністю підтвердили, що до цієї групи увійдуть його співробітники. Проте вони будуть займатися пошуком не лише російських активів, але й білоруських, які потрапили до санкційних списків.

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