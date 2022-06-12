Британська компанія передасть Україні партію потужних роботів-саперів

Британська компанія QinetiQ передасть Україні десять саперних роботів TALON для розмінування українських територій, які звільнили від російської окупації.

Перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції України зазначив, що TALON здатен не лише виявляти міни, а й знешкоджувати їх. До початку повномасштабного вторгнення Росії Україна вже мала 12 таких роботів.

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Що відомо про робота-сапера

Білошицький також написав, що робот-сапер здатен узяти вантаж вагою до 45 кілограмів і тягнути до 680 кілограмів вантажу.

"У базовому варіанті довжина 86,4 см, висота 42,7 см, максимальна маса — від 52 до 71 кг. Силова установка дозволяє розвивати швидкість до 8,3 км/год і працювати без підзарядки від 2,8 до 4,5 години, а в режимі очікування до 7 діб", – зазначив він.

TALON використовувалися в усьому світі, від Ground Zero після нападу на Всесвітній торговий центр у 2001 році до Іраку та Афганістану, для пошуку підозрюваного у вибуху на Бостонському марафоні та допомоги в охороні під час великих спортивних заходів.

У військових, правоохоронних органах і службах швидкого реагування TALON широко використовуються для:

знешкодження саморобних вибухових пристроїв і вибухових боєприпасів (EOD);

розвідки;

зв'язку;

хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних робіт;

оборонно-рятувальні місії.

Яку зброю отримала Україна останнім часом

Вкінці травня в Україну надійшли САУ М109, їх передала Норвегія. Артилеристи відзначили, що ці гаубиці "створені для людей" та значно переважають радянські.

Також в травні окраїна отримала протикорабельні ракети "Гарпуни", це дозволило відігнати російські кораблі від берегів Одеси.

Від США Україна отримала Буксировані гаубиці М777 – 108 одиниць, а також сотні тисяч боєприпасів до них.

А Франція передала Україні колісні САУ Caesar – 12 одиниць.

Чехія надала Україні реактивні системи залпового вогню RM-70 (локалізований варіант радянського БМ-21 "Град") – 20 одиниць. 122-мм самохідні артилерійські установки "Гвоздика" – 20 одиниць. САУ DANA та DANA M2 калібрів 152-мм – кілька десятків одиниць.

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